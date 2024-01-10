Лавров озвучил размер гонорара Меладзе за одно выступление

Известно, что в настоящее время спрос на Валерия Меладзе выше в Дубае, чем в российской столице.
Сергей Лавров сообщил, что за 1 концерт артист имеет 50 000 евро (4 900 000 российских рублей).
В период новогодних праздников Меладзе просил за свое выступление 100 000 евро.
Падение спроса на певца в России связано с тем, что многие опасаются приглашения "неугодных властям" звезд во избежание неприятных последствий.
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