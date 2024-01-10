Английские ученые заявили, что увлечение обработанным красным мясом повышает риски онкологии

19:14 2024-01-10
Английские ученые заявили, что увлечение обработанным красным мясом повышает риски онкологии

У мышей, которых кормили мясом с нитритами натрия, раковых опухолей в тонком кишечнике развилось больше, чем у их сородичей, которые его не ели.

Причина того, что колоректальный рак занимает второе место среди других видов онкологии в Европе, - потребление обработанного мяса, пишет yahoo.com.

Потребление обработанного мяса, включая мясо с такими консервирующими солями, как нитрит натрия, было вовлечено в патогенез CRC, - отметили эксперты в исследованиях 2022 года, опубликованных в журнале "Наука о еде".

Исследование показало: у мышей, которых кормили мясом с высоким содержанием химических веществ, раковых опухолей в тонком кишечнике развилось на 75% больше. А в толстой кишке - больше на 82% опухолей, чем у их сородичей, которых кормили свининой без нитритов.

Результаты нового исследования делают риск развития рака, связанного с обработанным нитритами мясом, еще более очевидным, - сказал один из авторов исследования Крис Эллиотт.

Ежедневное потребление бекона и ветчины, содержащих нитриты, представляет реальный риск для общественного здравоохранения.

В июле 2022 года Франция заявила, что практически полностью прекратит использование нитритов в пищевой промышленности. Азотно-кислородные соединения используются для консервирования мяса и придания ему розового цвета, но они связаны с повышенным риском развития рака.

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов в декабре 2022 года выпустило предупреждение о вреде нитритов для здоровья, сообщает theguardian.com. Это побудило Эллиотта, других ученых и правительственных чиновников призвать ввести запрет и Британию.

Глава отдела науки, фактических данных и исследований Агентства по пищевым стандартам Соединенного Королевства Рик Мамфорд заявил, что людям следует ограничить потребление красного и обработанного мяса до 70 граммов в день.

Употребление такого мяса также повышает риск развития диабета. И в целом сокращение потребления обработанного мясо полезно для планеты. По данным ООН, загрязнение метаном в сельском хозяйстве является ключевым фактором изменения климата.

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