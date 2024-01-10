Бузова пожаловалась, что несмотря на серьезную болезнь вынуждена работать

19:38 2024-01-10
Бузова пожаловалась, что несмотря на серьезную болезнь вынуждена работать

Ольга Бузова пожаловалась на плохое самочувствие, отметив, что иногда забывает о том, что силы организма необходимо восстанавливать.

Ольга Бузова рассказала, что заболела из-за своего выступления в мороз, посетовав, что у нее совсем нет времени болеть.

Поющая ведущая не стала скрывать, что частенько забывает о том, что ресурс организма не бесконечен. Это и стало причиной того, что ей стало нехорошо.

Селебрити считает, что ей в срочном порядке нужно в отпуск.

Ольга отметила, что состояние у нее не очень хорошее, но температуру удалось сбить.

Она продолжает работать, так как ее некем заменить.

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