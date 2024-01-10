Чехова сообщила о конфликте с Нагиевым, который длился несколько лет

О ссоре с Дмитрием Нагиевым Анфиса Чехова сообщила в рамках Rutube-шоу "Злые языки".

Ведущая призналась, что в одном из своих интервью некрасиво отозвалась о шоумене, и тот обиделся на нее.

Чехова рассказала, что позднее вела корпоратив с Нагиевым, и первое, что он ей сказал при встрече было: "Помню, как ты меня ... в каком-то издании".

Нагиев тогда стал посмеиваться над коллегой из-за лишнего веса, а Чехова покинула мероприятие в очень дурном расположении духа.

А уже спустя несколько лет на съемках программы "Две звезды" шоумен попросил прощения у Анфисы за свой некрасивый поступок. После этого отношения звезд наладились.