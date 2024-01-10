Vacio, обвиняемый в пропаганде ЛГБТ, заявил, что никогда не был сторонником нетрадиционной сексуальной ориентации

Николая Васильева обвинили в пропаганде ЛГБТ после его появления на голой вечеринке блогера Насти Ивлеевой лишь в носке на половом органе.

Сейчас Vacio осознает, что перегнул палку в погоне за хайпом и желанием выделиться из толпы.

Музыкант признался, что не подумал, как публика воспримет его "экстравагантный" внешний вид.

Васильев уверяет, что не отличается распущенностью, как многие сделали вывод после его участия в скандальном мероприятии.

Не забыл Николай похвалить себя в профессиональном плане, отметив, что он не просто рэп-испонитель, а выпускник джазового училища и имеет 6 классов игра на гитаре и столько же на фортепиано.