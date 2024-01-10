Хамовнический суд российской столицы не удовлетворил иск против Ивлеевой с требованием взыскать с нее 1 000 000 000 рублей

Инициатором обращения в судебную инстанцию стал продюсер и актер сериала "Бригада" Александр Иншаков.

Позже сообщалось, что имущество Насти Ивлеевой могут арестовать в рамках этого иска.

Истцы требовали не только выплаты Ивлеевой огромной суммы, но и запретить ей выступать и вести публичные мероприятия в РФ, в том числе корпоративы, а также рекламировать товары и услуги на территории государства.

Заявителям было отказано, а иск судебная инстанция вернула, не удовлетворив ни одно из требований по нему.