Пассажирка родила на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», получив подарок в 55 000 рублей

На помощь рожающей женщине кинулись бортпроводники, среди которых находилась Надежда Ивакина, ранее трудившаяся фельдшером, а также медсестра Мадина, которая была пассажиркой этого рейса.
Женщину положили на ряд из трех кресел. Роды прошли без осложнений, а пилоты не стали совершать экстренную посадку.
Попутчики роженицы на радостях скинулись на подарок только что появившейся на свет девочке.
Всего собрали 55 000 российских рублей.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__