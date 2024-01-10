Пассажирка родила на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», получив подарок в 55 000 рублей

20:37 2024-01-10
Пассажирка родила на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», получив подарок в 55 000 рублей

Известно, что роды начались на борту лайнера, следовавшего из подмосковного аэропорта Жуковский в Душанбе.

На помощь рожающей женщине кинулись бортпроводники, среди которых находилась Надежда Ивакина, ранее трудившаяся фельдшером, а также медсестра Мадина, которая была пассажиркой этого рейса.

Женщину положили на ряд из трех кресел. Роды прошли без осложнений, а пилоты не стали совершать экстренную посадку.

Попутчики роженицы на радостях скинулись на подарок только что появившейся на свет девочке.

Всего собрали 55 000 российских рублей.

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