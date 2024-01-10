Милош Бикович впервые стал папой

Юзеры, фанаты актера, друзья пары тут же стали поздравлять новоиспеченных родителей.

Несколько недель назад появились сведения о том, что Бикович сыграл свадьбу с Малич в тайне ото всех.

Об этой новости проговорился в своем интервью Иван Охлобыстин, с которым Милош участвовал в картине "Холоп".