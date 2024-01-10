Милош Бикович впервые стал папой

Вчера, 9 января, Милош Бикович и Ивана Малич в первый раз стали мамой и папой.
Бикович разместил в соцсетях забавный рисунок с изображением мамы, папы и малыша.
Юзеры, фанаты актера, друзья пары тут же стали поздравлять новоиспеченных родителей.
Несколько недель назад появились сведения о том, что Бикович сыграл свадьбу с Малич в тайне ото всех.
Об этой новости проговорился в своем интервью Иван Охлобыстин, с которым Милош участвовал в картине "Холоп".
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