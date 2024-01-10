Останки пропавшего рэпера Sir-J найдены в его сгоревшем доме в Видном

Главное следственное управление СК РФ по Московской области направило на экспертизу для установления личности останки человека, найденные в сгоревшем доме Сергея Булавинцева в городе Видном.

После обнаружения останков в поиски рэпера были остановлены.

Согласно записи с камер видеонаблюдения, музыкант пришел домой вечером 30 декабря и оттуда больше не выходил.

Булавинцеву было 50 лет. Он - экс-участник рэп-коллективов Bust A.S!, D.O.B., D.O.B. Community, "Империя", RAPtila Camaradaz и Cre8ive. Также музыкант выступал продюсером многих рэп-групп, включая "Многоточие".