РАО будет судится с Киркоровым из-за нарушения им авторских прав

Телеканал "360" информирует, что иск появился на сайте московского Арбитражного суда, согласно которому с Филиппа Киркорова РАО требует взыскать 2 000 000 российских рублей.

Представитель сообщества по правовым вопросам, гендиректор компании IPCodex Наталья Полианчик объяснила, что причина подачи иска - отказ знаменитости платить гонорары авторам композиций "Цвет настроения черный" и "Полетели", с которыми тот выступал в Кремле в апреле 2022 года.

Известно, что представители РАО пытались неоднократно решить вопрос полюбовно, но их усилия ни к чему не привели.

До этого сообщалось, что Мосгорсуд не удовлетворил иск Киркорова, который посчитал налог на его квартиру некорректным.