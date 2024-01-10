Лолита сообщила о том, что помогает Собчак собирать деньги для пострадавших от удара ВСУ жителей Белгорода

Известно, что помощь жителям Белгорода организовывает Ксения Собчак.
Лолита Милявская поблагодарила в своем Телеграм-канале команду Ксении Собчак за то, что не в первый раз организовывает помощь нуждающимся соотечественникам.
Певица упомянула Щебекино в этом ключе, отметив, что теперь деньги собираются для белгородцев.
Милявская обратила внимание, что она и многие ее коллеги никогда не оставались в стороне, просто не кричали об этом на весь свет.
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