Лолита сообщила о том, что помогает Собчак собирать деньги для пострадавших от удара ВСУ жителей Белгорода

Известно, что помощь жителям Белгорода организовывает Ксения Собчак.

Лолита Милявская поблагодарила в своем Телеграм-канале команду Ксении Собчак за то, что не в первый раз организовывает помощь нуждающимся соотечественникам.

Певица упомянула Щебекино в этом ключе, отметив, что теперь деньги собираются для белгородцев.

Милявская обратила внимание, что она и многие ее коллеги никогда не оставались в стороне, просто не кричали об этом на весь свет.