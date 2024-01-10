Кологривый унизил Козловского на людях

Никита Кологривый заявил, что в "Духless" Даниле Козловскому играть было не сложно.

Актер убежден, что мужчине в костюме-тройке, будучи в "Роллс-Ройс", разговаривать шепотом с пафосом не составляет труда.

Никита заявил, что "разобьет" тысячу "таких лжеартистов", как Козловский.

Кологривый также заявил, что сам мечтает покорить Голливуд, продемонстрировав всем, как работают настоящие профессионалы актерской профессии.

Ранее актер раскритиковал Сашу Бортич, подчеркнув, что у той нет актерского образования.