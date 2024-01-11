Певица Монеточка во второй раз стала мамой

25-летняя певица Монеточка сообщила подписчикам, что родила второй раз:

Вчера вечером у нас родился мальчик ростом 50 сантиметров. Слава богу, все прошло легко и быстро, — написала певица.

Она также добавила, что многие догадывались о ее беременности, но она публично не хотела об этом говорить раньше времени.

В браке с музыкантом и продюсером Витей Исаевым (Виктором Емелиным) Монеточка состоит с декабря 2020 года. В 2022 году она с мужем переехала в Литву, где 17 августа 2022 года у пары родилась дочь Нина.

А сын родился 10 января 2024 года.