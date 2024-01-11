Шокирующие сведения о покойном Мэттью Перри

Мэттью Перри был обнаружен без признаков жизни, лежащим в джакузи, в своем особняке на территории в Лос-Анджелеса 28 октября минувшего года.

Артисту было 54 года и на протяжении долгих лет он тщетно пытался избавиться от наркотической зависимости, о чем рассказал в своих мемуарах, увидевших свет в 2022 году.

Актер лгал, что сумел справиться с пагубным пристрастием, так как при вскрытии в его крови обнаружена критическая доза кетамина, которая привела к летальному исходу.

Известно, что Перри становился настоящим монстром, причинял боль близким людям, изображая жертву.