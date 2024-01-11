Футболист Павел Мамаев обругал матом журналиста после скандала на борту самолета

Экс-футболист сборной России устроил на рейсе Москва-Дубай авиакомпании Flydubai дебош.
Из Внуково Мамаев должен был вылететь утром 10 января, напоминает thevoicemag.ru. Но после окончания посадки командир корабля заявил: из-за технической неисправности вылет переносится на 23:30.
Спортсмена это разозлило. Потом из-за отказа стюардесс быстро принести ему детскую коляску Павел стал кричать, применяя грубые бранные слова, а затем семья покинула борт.
Жена спортсмена Надежда Санько защитила супруга. Молодая мама заявила, что возмущена действиями сотрудников авиакомпании.
При разгоне на взлетной полосе борт из-за неполадок в самолете совершил экстренное торможение!
Всех пассажиров попросили покинуть самолет, при этом не предоставив "рукав". Мы с маленьким ребенком, который в верхней одежде вспотел, были вынуждены выйти на мороз, — написала женщина в личном блоге.
Уже в аэропорту, заметив, что их снимают корреспонденты Telegram-канала Mash, Надежда и Павел разозлились.
Зачем снимаете нас с ребенком? Я сейчас телефон разобью, понял?- пригрозила Санько.
А 35-летний спортсмен подошел к представителю прессы и обругал его нецензурно:
Моя позиция - пошел на...! - резко сказал Мамаев.
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