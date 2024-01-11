Vacio после участия в обнаженной вечеринке Ивлеевой заберут в армию

Оказалось, что желание служить в рядах ВС РФ выразил сам Николай Васильев (Vacio).

По всей видимости, таким образом рэпер решил искупить вину за свой "голый наряд" на скандальном мероприятии Насти Ивлеевой.

Известно, что Vacio уже был в московском военкомате Савеловского района, где ему была отдана повестка.

Напомним, что музыкант уже отбыл 15 суток по статье за мелкое хулиганство, а по истечению срока ареста ему добавили еще 10 дней за решеткой.