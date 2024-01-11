Анита Цой рассказала, почему не выступила на «Песне года»

Исполнительница Анита Цой в этом году на «Песню года» почему-то не позвали.
Корреспонденты utro.ru спросили у певицы о том, почему та пропустила событие.
Это вопрос к тем, кто занимается „Песней года“.
Я сильно не переживаю по этому поводу, но хочется, чтобы люди, которым моя музыка нравится, имели возможность меня слышать, - ответила народная артистка России.
Анита Цой уточнила, что ее на «Песню года» приглашали дважды. В 2001-м звезда спела на музыкальном мероприятии с песней «Романс», в 2016-м выступила с композицией «Сумасшедшее счастье».
Любая награда - оценка труда артиста, а также качества этого труда.
Но для меня важно, чтобы эта премия была честная, потому я и не обиваю пороги, не прошу никого,- призналась артистка.
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