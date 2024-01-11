Диетолог Арзамасцев рассказал о пользе картофеля для сердца

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что картофель полезен для сердца, сообщает sportmk.ru.

Медик напомнил, что клубни содержат магний и калий, что важно для сердца. Однако польза от картофеля будет только тогда, если есть его в отварном виде, а не жареном.

Входящий в состав картофеля калий способствует нормализации водно-солевого баланса. Он также при взаимодействии с натрием улучшает питание клеток.

А магний, по словам эксперта, оказывает положительное влияние на работу клеток сердца, защищает этот орган от быстрого изнашивания.