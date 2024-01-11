Маршал убежден, что выход Scorpions на сцену с украинским флагом связан с нежеланием музыкантов ссориться с властями

Александр Маршал предположил, что музыканты из Scorpions не желают конфликтовать с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Рок-исполнитель посетовал, что любимой в РФ группе "не будет, где выступать", так как в российское государство они наведывались очень часто.
Напомним, что весной прошлого года Scorpions на своем выступлении в немецкой столице поддержали Незалежную.
Лидер культового коллектива Клаус Майне развернул на сцене флаг Украины.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__