4-ступенчатый Corvette 327 1963 года выпуска готов к эксплуатации

Внешне автомобиль сохраняет свое классическое очарование благодаря оригинальным колпакам, которые соответствуют его наследию 1963 года.

Эти колпаки являются данью истории автомобиля, особенностью, которую часто заменяли или теряли на протяжении десятилетий.

Их наличие является свидетельством заботы и сохранности, обеспечиваемой этому автомобилю на протяжении многих лет.