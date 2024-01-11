4-ступенчатый Corvette 327 1963 года выпуска готов к эксплуатации

Этот культовый автомобиль, известный своим уникальным дизайном заднего стекла, очаровывал энтузиастов на протяжении десятилетий.
Последняя модель, появившаяся на рынке, является потрясающим примером, в котором прекрасно сочетается классический дизайн с индивидуальными штрихами, что делает его поистине единственной в своем роде находкой.
Внешне автомобиль сохраняет свое классическое очарование благодаря оригинальным колпакам, которые соответствуют его наследию 1963 года.
Эти колпаки являются данью истории автомобиля, особенностью, которую часто заменяли или теряли на протяжении десятилетий.
Их наличие является свидетельством заботы и сохранности, обеспечиваемой этому автомобилю на протяжении многих лет.
Этот автомобиль продается на аукционе OK Classics 13 января на Firelake Arena.
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