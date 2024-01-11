В США набирает обороты шоу, в котором путешественники соревнуются, кто быстрее доберется с севера до юга страны

11:09 2024-01-11
В США набирает обороты шоу, в котором путешественники соревнуются, кто быстрее доберется с севера до юга страны

На экраны вышел уже восьмой сезон передачи, мнения зрителей при этом самые противоположные.

Как добраться из самой северной точки США в Аляске до самой южной во Флориде? Самый привычный для американцев способ - самолеты с пересадкой.

Но предприимчивые продюсеры решили превратить такого рода поездки в игровое шоу. Принцип прост: нужно разделиться на команды по два человека, самим по ходу перемещения зарабатывать на проезд и попутно выполнять другие задания, сообщает yahoo.com.

Передача получила название “Смена часовых поясов”, и на экранах идет уже восьмой сезон шоу.

Каждая поездка, кажется, становится более амбициозной, чем предыдущая.

Прошлые сезоны были гигантской игрой в пятнашки по всей Европе, игрой в захват флага по всей Японии или гонкой за то, чтобы посетить как можно больше штатов за пять дней, - отмечает издание.

Каждый сезон правила немного корректируются - в соответствии с локацией и конкретной игрой. В этом сезоне команды из двух человек соревнуются за билеты на самолет, поездку на поезде или автомобиле.

Для этого им нужно выполнить необычные задания - пройти соревнование по лепке снеговика или рассказать анекдота лосю. 

В комментариях мнения зрителей разделились: одни восхищаются креативом продюсером, а другие нещадно критикуют.

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