Дуа Липа, пытающаяся усидеть в своем платье "Золотой глобус", показывает, насколько непрактичной может быть мода

Она поделилась видео, на котором она изо всех сил пытается усидеть в платье в социальных сетях.

Певица - не первая знаменитость, которая надевает на красную дорожку образ, в котором трудно двигаться или сидеть.

Дуа Липа заглянула за кулисы реальности моды на красных дорожках.

"Тебе нужно сесть сейчас", - говорит кто-то, когда Липа медленно откидывается на спинку стула, выглядя неспособной полностью сесть из-за того, что платье стягивает ее ноги.

"Спасибо @goldenglobes за такой прекрасный вечер прошлой ночью — не хватало только кресла с откидной спинкой", - подписала она пост.

Липа - не первая знаменитость, которая носит непрактичный образ на красной дорожке ради моды.