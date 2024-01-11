Дуа Липа, пытающаяся усидеть в своем платье "Золотой глобус", показывает, насколько непрактичной может быть мода

Она поделилась видео, на котором она изо всех сил пытается усидеть в платье в социальных сетях.
Певица - не первая знаменитость, которая надевает на красную дорожку образ, в котором трудно двигаться или сидеть.
Дуа Липа заглянула за кулисы реальности моды на красных дорожках.
"Тебе нужно сесть сейчас", - говорит кто-то, когда Липа медленно откидывается на спинку стула, выглядя неспособной полностью сесть из-за того, что платье стягивает ее ноги.
"Спасибо @goldenglobes за такой прекрасный вечер прошлой ночью — не хватало только кресла с откидной спинкой", - подписала она пост.
Липа - не первая знаменитость, которая носит непрактичный образ на красной дорожке ради моды.
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