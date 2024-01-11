Джефф Безос зарабатывает за 13 минут больше, чем среднестатистический американец за всю жизнь

Создатель Amazon.com Inc Джефф Безос - одна из главных фигур в мировом бизнесе в настоящее время.

Только за 2023 год один из самых богатых людей в мире увеличил свое состояние с 107 000 000 000 долларов до 177 000 000 000.

В день его благосостояние увеличивалось на более чем 190 000 000 у.е., а в час - на почти 8 000 000.

Получается, что доход среднестатистического американца (который совсем не бедствует) в 1 700 000 USD за всю жизнь Безос имеет за 12,76 минуты.