Здравоохранение США бьет тревогу из-за продажи наркотиков на заправках

12:05 2024-01-11
Здравоохранение США бьет тревогу из-за продажи наркотиков на заправках

Часто продаваемый в качестве пищевой добавки и рекламируемый как средство для поднятия настроения тианептин вызывает привыкание.

История, когда молодой отец в штате Нью-Джерси купил на парковке наркотик и сразу стал терять сознание, облетело Америку.

26-летний мужчина накануне инцидента прошел курс реабилитации. Когда доктора спасали мужчину, жена показала, что он употребил. Как выяснилось, он приобрел в местной табачной лавке маленькую бутылочку эликсира со вкусом вишни.

Как выяснилось, в состав средства входил тианептин, известный в народе, как героин на заправках.

Часто продаваемый в качестве пищевой добавки и рекламируемый розничными торговцами как средство для поднятия настроения и концентрации внимания, тианептин относится к растущему нерегулируемому классу продуктов, вызывающих привыкание, уточняет yahoo.com.

Оно доступно на заправочных станциях, в круглосуточных магазинах и табачных лавках, а также в Интернете. Обычно они включают синтетические фармацевтические препараты и вещества растительного происхождения.

Некоторые из них, такие как кратом и фенибут, могут вызывать привыкание и, в редких случаях, приводить к летальному исходу. Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами не одобрило их в качестве лекарственных средств в Соединенных Штатах.

Тианептин представляет собой растущую угрозу, -  заявила клинический управляющий директор Американских токсикологических центров Кейтлин Браун.

У нас есть люди, которые могут приобрести вещество, которое в больших дозах может вызывать эффекты, сходные с опиоидами, приводя к действительно вредным последствиям.

Девять штатов уже запретили или строго ограничили применение тианептина, включая Флориду, Мичиган и Огайо. 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов осуществляет свободный надзор за пищевыми добавками, расширяющимся ассортиментом из примерно 50 000 продуктов, включающих минералы, витамины и соединения, такие как мелатонин.

При этом агентство не оценивает добавки на предмет безопасности или эффективности, оно может только запретить производителям продавать их в качестве медицинских препаратов. 

Тианептин - это препарат, разработанный французскими исследователями в 1960-х годах в качестве антидепрессанта. Он одобрен для применения в низких дозах во многих странах Европы, Азии и Латинской Америки.

Но в более высоких дозах он также действует во многом как опиоид, вызывая кратковременную эйфорию.

В США многие люди принимают тианептин, руководствуясь широко распространенным ошибочным убеждением, что это безопасная альтернатива уличным опиоидам, таким как фентанил или героин, или даже способ прекратить их употребление. 

У людей очень быстро развивается привыкаемость, потому они быстро начинают увеличивать дозу, - говорит клинический токсиколог и директор токсикологического центра Дон Солли.

Они заводят будильник, чтобы просыпаться каждые два часа и принимать таблетки тианептина, чтобы у них не началась ломка. А потом им приходится принимать все больше и больше, просто чтобы оставаться работоспособными.

Определить количество случаев злоупотребления тианептином сложно, поскольку больницы не проводят анализы на него. Но количество сообщений о случаях растет.

В 2013 году по всей стране было зарегистрировано только четыре случая воздействия тианептина. В 2023 году, по данным токсикологических центров Америки, был зарегистрирован 391 случай.

В Нью-Джерси, где обычно поступает одно сообщение в год, в 2023 году поступило 27, причем возраст пациентов варьировался от 20 до 69 лет.

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