Из-за вируса Covid простуда стала более длительной

По мнению экспертов, причиной “нескончаемых” простуд может быть недостаточная подверженность распространенным вирусам из-за пандемии Covid, сообщает yahoo.com.

Зима - наиболее вероятное время года для того, чтобы подхватить простуду, но медицинские работники получали сообщения о болезнях, длящихся дольше обычного, - пишет издание.

Рост числа случаев Covid позволяет вирусам распространяться быстрее, считают медики.

Профессор респираторных инфекций в Университетском колледже Лондона Джереми Браун говорит, что в настоящее время нет четких данных о том, циркулируют ли какие-либо вирусы длительного действия, потому что пока очень мало информации о продолжительности инфекционных симптомов.

По его словам, симптомы у некоторых людей могут быть вызваны Covid, который “практически неотличим от других респираторных вирусов". Он может заставить людей чувствовать себя довольно паршиво: сильнее, чем стандартные вирусы простуды, но не больше, чем грипп.

Общие симптомы Covid кардинально не изменились: это лихорадка, боль в горле, насморк, кашель и иногда желудочно-кишечные симптомы. Длительные симптомы варьируются от головокружения и одышки до нарушения обоняния и вкуса.

Профессор Браун говорит, что вирусные инфекции обострились или стали более продолжительными после пандемии:

Это не Covid, ослабляющий иммунитет, а отсутствие контакта с респираторными вирусами, ослабляющими адаптивный иммунитет к вирусам, поэтому они могут легче заражаться.

Наиболее распространенными вирусами простуды, циркулирующими в настоящее время, являются коронавирус, риновирус, респираторно-синцитиальный вирус и парагрипп.

Типичная простуда обычно длится от семи до 10 дней, и тяжесть симптомов может зависеть от вируса, а также от индивидуального иммунного ответа пострадавшего.