Легендарный гитарист Джимми Пейдж отметил свое 80-летие

Джимми Пейдж - один из величайших гитаристов всех времен, известный своим уникальным стилем, пишет yahoo.com.

Он играл в хард-рок-группе Led Zeppelin, Yardbirds, занимался благотворительностью. Издание собрало малоизвестные факты к 80-летию кумира.

Гитарист-самоучка

Несмотря на то, что в 12 лет Пейдж взял всего несколько уроков игры на гитаре, он практически самоучка. Он вспоминал:

Когда я рос, других гитаристов было немного... В моей школе был еще один гитарист, который на самом деле показал мне первые аккорды, которые я выучил, и я пошел дальше. Мне было скучно, поэтому я сам научился играть на гитаре, слушая пластинки. Так что, очевидно, это было очень личное.

Хотел стать биологом

Если бы не музыка, Пейдж мог бы стать специалистом в области биологии. На вопрос: чем он хотел бы заниматься после окончания школы, мужчина сказал, что хотел бы "заниматься биологическими исследованиями", чтобы найти лекарство от рака.

Ему предложили работу в лаборатории, но он отказался.

Заядлый художник

Одной из первых групп гитариста была The Crusaders, но Пейдж заболел серьезным заболеванием - железистой лихорадкой (инфекционный мононуклеоз), и вынужденно прекратить гастролировать.

Музыкант взял в руки кисти и поступил в художественный колледж Саттон в Суррее.

Играл в Yardbirds...

До Led Zeppelin Пейдж был участником культовой группы Yardbirds с 1966 по 1968 год. Пейдж любит свое время в рок-группе шестидесятых. Однажды он сказал:

Они были отличной группой. “Мне никогда не было стыдно играть в Yardbirds.

... и в Led Zeppelin

После работы в The Yardbirds Пейдж стал одним из основателей Led Zeppelin в 1968 году. Наряду с Робертом Плантом, Джоном Полом Джонсом и покойным Джоном Бонэмом они стали одной из самых продаваемых музыкальных групп всех времен.

Группа "Stairway To Heaven" перестала существовать в 1980 году, после трагической смерти барабанщика Джона Бонэма, которому тогда было всего 32 года.

Ужасная трагедия

Бонэм был трагически найден без сознания после того, как выпил 40 рюмок водки и захлебнулся рвотой. В то время он находился в доме Пейджа. Из уважения к коллеге группа так и не воссоединилась.

Внес свой вклад в The Kinks и The Who

До Zeppelin Пейдж работал сессионным музыкантом и играл на треках некоторых других групп, включая The Who и The Kinks.

Дважды входил в Зал славы

Пейдж дважды был включен в Зал славы рок-н-ролла: как участник the Yardbirds в 1992 году и как участник Led Zeppelin в 1995 году.