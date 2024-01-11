После побега лидера наркокартеля Адольфо Масиаса и захвата телестудии власти Эквадора объявили в стране чрезвычайное положение

13:11 2024-01-11
После побега лидера наркокартеля Адольфо Масиаса и захвата телестудии власти Эквадора объявили в стране чрезвычайное положение

За пару дней в ходе спецопераций арестованы 70 человек, спасены сотрудники телестудии и взятые в заложники трое полицейских.

Полиция Эквадора арестовала десятки человек, конфисковала оружие и взрывчатку и освободила заложников, захваченных боевиками при штурме телевизионной станции.

Как сообщает yahoo.com, такое заявление сделал президент страны Даниэль Нобоа. Он назвал всплеск вспыхнувшего в Эквадоре насилия "внутренним вооруженным конфликтом".

Боевики осадили телестудию TC во время прямой трансляции в прибрежном городе Гуаякиль, напоминает издание. На видеозаписи трансляции, попавшей в Интернет, видно, как вооруженные люди берут в заложники граждан, размахивая при этом оружием и взрывчаткой.

Национальная полиция Эквадора отреагировала специализированными подразделениями, которые арестовали более десятка подозреваемых.

Виновные будут привлечены к ответственности и понесут наказание за террористические акты, - заявил начальник полиции Эквадора генерал Сесар Аугусто Сапата Корреа.

Эта операция была одной из нескольких, проведенных сотрудниками службы безопасности по всей стране. Президент Эквадора стремится подавить насилие, охватившее большую часть страны, в ближайшие дни.

Нобоа во вторник официально подписал исполнительный указ, объявляющий "внутренний вооруженный конфликт" и определяющий около двух десятков банд как террористические организации.

Он также мобилизовал вооруженные силы и полицию для проведения военных операций "по нейтрализации этих групп", говорится в заявлении его офиса.

С тех пор департамент национальной полиции наводнил свои аккаунты в социальных сетях сообщениями об арестах, публикуя размытые фотографии подозреваемых и большое количество оружия, конфискованного офицерами.

По данным властей, были арестованы 70 человек. Взятые в заложники трое полицейских в ходе операций спасены.

Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение на 60 дней и комендантский час с 11 вечера до 5 утра.

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