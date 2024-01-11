Спустя пару дней после выхода из больницы умер Юрий Соломин

Юрий Мефодьевич более 2 месяцев находился в больнице, из медучреждения его выписали совсем недавно, напоминает starhit.ru.

А теперь появилась новость, что народный артист СССР скончался на 89-м году жизни.

У него ишемический инсульт, однако в довольно легкой форме. Он переведен из реанимации в палату интенсивной терапии. К нему недавно приезжала внучка, разговаривала с дедушкой. Завтра снова поедет, мы накидали ей уже вопросов по работе, чтобы Саша обсудила с Юрием Мефодьевичем, - совсем недавно рассказывали в окружении артиста.

Когда и где состоится прощание с Юрием Соломиным, пока неизвестно.

Издание напоминает, что 5 лет назад звезда потерял близкого человека - свою жену, актрису Ольгу Андрианову. Незадолго до кончины она попала в больницу.