В США презентовали мини-электромобиль Squad Mobility на солнечных батареях

Большая проблема электромобилей в том, что тяжелые аккумуляторы заставляют их увеличиваться в размерах. Чем тяжелее груз, тем больше мощности требуется для продолжения движения.

Потому разработчики возлагают большие надежды на по-настоящему маленькие электромобили - как Squad Mobility на солнечных батареях. Он спроектирован так, чтобы не быть слишком большим для городских улиц.

Авторы этого проекта - Крис Клок и Роберт Хеверсон, ранее работавшие над автомобилем Lightyear solar.

Версия авто на солнечных батареях, по их мнению, обеспечит доступную и экологически чистую мобильность в густонаселенных городах. Ожидается, что производство таких машин начнется в 2025 году.

У авто на солнечных батареях уже есть заказчики - в основном американские компании, которые хотят закупить для передвижения на гольф-картах.

В крыше Solar City car установлена панель мощностью 250 Вт, которая предназначена для выработки энергии, достаточной для нескольких коротких поездок в день.

Компания утверждает, что на нем можно проехать около 13 миль исключительно за счет солнечной энергии. Правда, скорость ограничена: двигатель мощностью 4 кВт развивает скорость около 25 миль в час.

У прототипа есть некоторые особенности - к примеру, педали ускорения и тормоза расположены слишком близко к сиденью. Ожидается, что в серийной версии эти недостатки будут устранены. Сзади есть место для багажа, куда можно вместить большой чемодан или пару сумок приличного размера.

Выступающие шины авто позволяют преодолевать пересеченную местность.

Компания-производитель предполагает, что розничная цена автомобиля на солнечных батареях составит 6250 долларов - без учета налога с продаж.