Робот Ballie от Samsung завоевал сердца посетителей выставки CES 2024 в Лас-Вегасе

Робот-мячик - одна из самых восхитительных вещей, которая впечатлила посетителей выставки CES 2024, сообщает engadget.com.

Сферический робот стал сюрпризом от Samsung, хотя компания впервые продемонстрировала такую версию еще в 2020 году. Мячик за это время стал намного больше и из теннисного мяча превратился в шар для боулинга. В него также встроен проектор.

Как он работает? После просьбы начать тренировку программа начала проецировать видео тренировки на стену и включила несколько мелодий.

Конечно, для этого можно было бы просто воспользоваться телевизором. Но когда в одном из упражнений требовалось лечь, робот снял видео на потолок, чтобы было удобнее следить за происходящим, - пояснили авторы проекта.

В другом примере Baillie смог наглядно представить качество воздуха в доме, извлекая данные из подключенного очистителя воздуха и отметил, что необходимо заменить фильтр.

Идея в том, что Ballie может взаимодействовать со всеми устройствами "умного дома" и отображать информацию, даже если у них нет специального дисплея, - отмечается в характеристике разработки.

Ballie также может отображать события в календаре и совершать телефонные звонки. А еще - показывать видео с таких объектов, как внутренняя часть холодильника Samsung или духовки.

Компания Samsung уточнила, что в продажу разработка поступит к концу года.