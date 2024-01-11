Таиланд продвигает законопроект по запрету марихуаны

15:50 2024-01-11
Таиланд продвигает законопроект по запрету марихуаны

В настоящее время Таиланд опрашивает население на предмет принятия законопроекта о запрете рекреационного использования марихуаны.

Интересно, что Таиланд - первое государство Юго-Восточной Азии, где каннабис (марихуана) был декриминализирован в 2021 году.

В результате в стране была создана индустрия, доход от которой скоро достигнет 1 200 000 000 USD по причине использования растения для продажи в аптеках, спа-салонах, ресторанах и на фестивалях.

9 января текущего года на официальном портале министерства здравоохранения размещен новый проект, в котором прописано, что применение наркотика оправдано лишь в медицинских целях, а остальные способы его использования будут караться законом.

Реклама рекреационного применения каннабиса будет чревата тюремным заключением сроком до 1 года или выплатой штрафа до 2 900 000 USD.

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