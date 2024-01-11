Завод BMW в Мюнхене будет выпускать только электрокары с 2027 года

10 января текущего года немецкий автопроизводель информировал, что потратит 650 000 000 евро на обновление 4-ех зданий завода, в том числе линию сборки авто.

Данному производству уже 102 года.

Немецкая фирма сообщила, что будет производить с 2026 года в Мюнхене первый из своих радикально новых электрокаров Neue Klasse, который представляет собой седан нового поколения.

Сообщается, что изначально данный транспорт будет производиться на заводе в Баварии вместе с моделями с ДВС, а уже в 2027 году завод будет полностью перепрофилирован под производство электромобилей, но какие там будут производится модели кроме вышеназванной информации пока нет.