Крупнейший автопроизводитель BYD выпустил нового конкурента BMW i5 M60 мощностью более 1000 лошадиных сил

Известно, что в дизайне четырехдверный Yangwang присутствуют элементы, использованные при производстве суперкара Yangwang U9.

Новый авто отличает "семейное сходство" с моделями марки BYD, в том числе Seal.

Итак, четырехдверный Yangwang - седан мощностью более 1000 лошадиных сил, созданный на основе высокопроизводительных BMW i5 и Mercedes-Benz EQE.

В Китае транспорт будет продаваться уже со 2-ой половины текущего года 2024 года.