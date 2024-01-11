Евреи-хасиды прорыли секретный туннель в синагоге Нью-Йорке и, защищая его, подрались с полицией

16:29 2024-01-11
Евреи-хасиды прорыли секретный туннель в синагоге Нью-Йорке и, защищая его, подрались с полицией

Полиция задержала девять человек в возрасте от 19 до 22 лет по обвинениям в разных видах хулиганства.

Историческая бруклинская синагога, которая служит центром влиятельного еврейского движения хасидов, на этой неделе была разгромлена во время необычного общественного спора. Он начался с обнаружения секретного подземного туннеля и закончился потасовкой между верующими и полицией, сообщает yahoo.com.

Конфликт разразился в глобальной штаб-квартире движения Хабад-Любавич в Краун-Хайтс. Это почитаемое евреями место каждый год посещают тысячи посетителей, включая иностранных студентов и религиозных лидеров.

Его фасад в стиле готического возрождения, сразу узнаваемый приверженцами движения Хабад, вдохновил десятки копий по всему миру.

Но недавно синагога осталась закрытой полицейскими заграждениями: агенты по безопасности зданий проверяли, может ли туннель нанести структурный ущерб знаменитому зданию?

Проход к святилищу недавно тайно построили молодые люди общины. Когда его попытались перекрыть, хасиды устроили акцию протеста, которая переросла в насилие.

Точное назначение и происхождение туннеля, который спровоцировал стычку, остается неясным. Проход начинался в подвале пустующего жилого дома позади штаб-квартиры, проходил под рядом офисов и лекционных залов, и в конечном итоге соединился с синагогой.

Сторонники расширения заявили, что подвальная синагога долгое время была переполнена, что побудило к присоединению дополнительного пространства.

Этого хочет раввин, этого хотят все, - сказал 21-летний житель Бруклина Залми Гроссман.

По его словам, проект туннеля начался в конце прошлого года как способ соединить синагогу со “всем пустым пространством” позади нее.

Ситуация достигла апогея, когда прибыл грузовик с цементом, чтобы заделать отверстие. Сторонники туннеля устроили акцию протеста и сорвали деревянную обшивку синагоги.

По словам очевидцев, в течение нескольких часов полиция просила молодых людей покинуть вход в туннель. После того, как они отказались, полицейские накрыли территорию белой занавеской и вошли в пыльную расщелину на стяжках, чтобы задержать протестующих.

По данным полиции, девять человек в возрасте от 19 до 22 лет были арестованы по обвинениям в преступном хулиганстве, неосторожной угрозе и воспрепятствование государственной администрации. Еще трое получили повестки за мелкое хулиганство.

В то время как здание оставалось закрытым, некоторые верующие завершили свои молитвы снаружи под моросящим дождем.

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