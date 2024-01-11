Кубинцы готовятся к резкому росту цен на бензин

С 1 февраля цены на топливо на Кубе вырастут в пять раз.

На местных заправках небывалая активность: водители стараются максимально заправить авто до повышения цен, сообщает yahoo.com.

Мы пытаемся заправиться до того, как они повысят цены, - рассказал 33-летний житель Гаваны, стоя в очереди из автомобилей длиной в несколько кварталов. Это значительное повышение цен, и я думаю, что потом нам будет тяжело.

Кубинцы по всей столице заполнили заправочные станции и приготовились к удару в преддверии крупнейшего за последние десятилетия скачка цен на топливо на острове.

Правительство страны считает такую меру необходимой для контроля дефицитных расходов и привлечения средств для импорта продовольствия, медикаментов и критически важного топлива.

Повышение цен на популярный бензин приведет к тому, что стоимость одного 40-литрового бака топлива составит 6240 песо, или около 23 долларов по курсу черного рынка. Это значительно превышает среднемесячную зарплату по штату в 4209 песо, или 15,60 долларов, - отмечается в сообщении.

Аналогичное повышение цен произойдет и на другие сорта бензина и дизельного топлива.

Заправить свой бак на 1000 песо - это не то же самое, что потратить 6000, - считает государственный служащий Эрнесто Кордеро. Цены на все будут расти, и это вызовет цепную реакцию.

Правительство, заявившее, что оно также повысит цены на сжиженный газ, используемый для приготовления пищи, и электроэнергию для высокопоставленных пользователей, заявило, что это защитит уязвимые слои населения от роста цен.

Планируется также открыть 29 сервисных центров, которые будут взимать плату за топливо исключительно в долларах. По мнению 28-летнего доктора Педро Дюкасса из Гаваны, это может привести к привилегированному доступу к бензину богатых граждан.

Правительство Кубы заявило, что взимание платы в долларах необходимо для сбора средств на импорт топлива из-за рубежа, и выразило надежду, что новые меры помогут стабилизировать поставки в долгосрочной перспективе.