Кубинцы готовятся к резкому росту цен на бензин

С 1 февраля цены на топливо на Кубе вырастут в пять раз.
На местных заправках небывалая активность: водители стараются максимально заправить авто до повышения цен, сообщает yahoo.com.
Мы пытаемся заправиться до того, как они повысят цены, - рассказал 33-летний житель Гаваны, стоя в очереди из автомобилей длиной в несколько кварталов.
Это значительное повышение цен, и я думаю, что потом нам будет тяжело.
Кубинцы по всей столице заполнили заправочные станции и приготовились к удару в преддверии крупнейшего за последние десятилетия скачка цен на топливо на острове.
Правительство страны считает такую меру необходимой для контроля дефицитных расходов и привлечения средств для импорта продовольствия, медикаментов и критически важного топлива.
Повышение цен на популярный бензин приведет к тому, что стоимость одного 40-литрового бака топлива составит 6240 песо, или около 23 долларов по курсу черного рынка.
Это значительно превышает среднемесячную зарплату по штату в 4209 песо, или 15,60 долларов, - отмечается в сообщении.
Аналогичное повышение цен произойдет и на другие сорта бензина и дизельного топлива.
Заправить свой бак на 1000 песо - это не то же самое, что потратить 6000, - считает государственный служащий Эрнесто Кордеро.
Цены на все будут расти, и это вызовет цепную реакцию.
Правительство, заявившее, что оно также повысит цены на сжиженный газ, используемый для приготовления пищи, и электроэнергию для высокопоставленных пользователей, заявило, что это защитит уязвимые слои населения от роста цен.
Планируется также открыть 29 сервисных центров, которые будут взимать плату за топливо исключительно в долларах. По мнению 28-летнего доктора Педро Дюкасса из Гаваны, это может привести к привилегированному доступу к бензину богатых граждан.
Правительство Кубы заявило, что взимание платы в долларах необходимо для сбора средств на импорт топлива из-за рубежа, и выразило надежду, что новые меры помогут стабилизировать поставки в долгосрочной перспективе.