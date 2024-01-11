Чехова объяснила, почему не переносит Водонаеву

Откровениями по поводу своей неприязни к Алене Водонаевой Анфиса Чехова поделилась в эфире Рутуб-шоу "Злые языки".
Известно, что 10 лет назад Чехова и Водонаева выступали в качестве ведущих провокационного проекта "Спокойной ночи, мужики!".
Все эпизоды шоу записывались отдельно, реплики ведущих снимались в разные дни, по причине того, что Анфиса не желала работать вместе с Аленой.
Чехова пояснила, что лицемерие Водонаевой, когда та очень некрасиво отзывалась о ней в Сети, стало тому причиной.
Ведущая не стала скрывать, что на дух не переносит двуличных людей. При встрече Водонаева всячески демонстрировала свое хорошее отношение к коллеге, а за глаза говорила о ней всякие нелицеприятные вещи.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__