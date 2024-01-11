Маршал сообщил об отношениях с дочерью-американкой после запуска СВО

Александр Маршал общается с дочкой Полиной, но российско-украинский конфликт они не обсуждают.

Музыкант не в обиде на дочь за то, что она не разделяет его позиции по причине проживания в Штатах, где вливают в уши выгодную правительству государства информацию.

Рок-исполнитель не теряет надежды, что когда РФ одержит верх, то наследница все поймет и примет сторону отца.

Откровениями по поводу экс-солист группы "Парк Горького" поделился в шоу "Так сказать".