Смерть от обжорства: возможно ли это

17:08 2024-01-11
Смерть от обжорства: возможно ли это

Заставить человеческий желудок лопнуть - дело не из простых. После запихивания в рот огромного количества продуктов орган растягивается. Существует ли угроза того, что он не выдержит нагрузки и разорвется?

Средний объëм желудка – 4 литра. Растянувшись до таких пределов, орган посылает в мозг сигналы, что трапеза должна быть окончена. Отрыжка и выпускание газов также говорят о том, что больше есть нельзя.

Следующим этапом, если не остановиться, будет тошнота и рвота, который очистят желудок.

Несмотря на защитные реакции организма, случаи от обжорства все же были. В 1929 году в прессе появились сведения о 14 людях, которые объелись до смерти.

Эти люди принимали накануне приема пищи соду, чтобы их не мучила изжога.

Употребление наркотиков еще один фактор, который может спровоцировать сбой защитной системы организма.

Одной из жертв обжорства стала 31-летняя женщина, страдающая булимией, которая после еды в огромном количестве запила ее еще большим количеством воды.

После вскрытия было обнаружено, что объем ее желудка составляет аж 9 литров при норме в 4!

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