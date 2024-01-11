Гендиректор индийского стартапа в области ИИ арестована по подозрению в убийстве своего 4-летнего сына

Генеральный директор стартапа в области искусственного интеллекта в Индии, 39-летняя Сучана Сет арестована по подозрению в убийстве своего 4-летнего сына.

Тело ребенка, сообщает yahoo.com, было найдено в ее чемодане.

Главу Mindful AI Lab в Бангалоре задержали в Бангалоре по пути домой из поездки в штат Гоа.

В субботу Сет и ее сын зарегистрировались в отеле в Гоа, рассказал инспектор полиции Гоа Пареш Наик. А когда женщина выписывалась в понедельник утром, мальчика с ней не было.

Дама попросила вызвать такси, чтобы добраться назад в Бангалор. Персонал отеля посоветовал вылететь самолетом, чтобы добраться быстрее, но Сет настояла на своем.

После отъезда постоялицы персонал отеля обнаружил кровь на полу ее номера и уведомил полицию. По словам суперинтенданта полиции штата Гоа Нидхина Валсана, полиция разыскала таксиста и велела ему доставить пассажирку в ближайший полицейский участок.

В итоге стражи порядка нашли тело мальчика в чемодане в багажнике такси. Водитель сказал, что Сет казалась спокойной и он не подозревал ничего неладного.

Ребенок был задушен до смерти, - сообщил журналистам доктор Кумар Наик. Использовалась либо ткань, либо подушка.

По словам полиции, Сет была разведена с мужем и вела с ним борьбу за опеку.