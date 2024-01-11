Коммунальные службы Питера подали в суд на Розенбаума из-за долгов по электричеству

Александр Розенбаум - совладелец пивных баров в северной столицы РФ, получивших название в чести песни исполнителя из альбома "Гоп-стоп".

Известно, что в 2022 году доход от заведений "Толстый фрайер" составил в районе 180 000 000 российских рублей.

В настоящее время "Невский экологический оператор" требует с сети пивных выплаты 385 000 рублей по долгам за вывоз твердых коммунальных отходов.

Задолженность числится еще с начала 2022 года, а теперь набежали еще пени и неустойки.

Также иск подан к Розенбаума по поводу неоплаты электроэнергии с требованием выплаты 84 000 рублей.