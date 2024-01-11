Преемственность премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины под большим вопросом

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина приняла присягу после победы на пятом сроке на выборах, которые укрепили ее власть в стране.

Ее партия Народная лига получила более трех четвертей мест в парламенте в результате голосования. Оппозиция эти результаты не признала и считает "фиктивными".

Сегодня премьеру 81 год, но она намерена отбыть пятилетний срок. В коридорах власти эта тема остается табуированной.

По мнению Пьера Пракаша из Международной кризисной группы, влияние госпожи Хасины с 1981 года на партию, соучредителем которой был ее отец, "сдерживало рост молодых компетентных лидеров".

Вместе с другими наблюдателями он считает маловероятным, что Хасина найдет преемника за пределами своей семьи. Три члена этой семьи считаются наиболее вероятными избранниками.

Старший сын Шейх Хасины Саджиб Вазед Джой в возрасте 52 лет руководил расширением интернет-услуг в Бангладеш и до ноября был цифровым советником своей матери. Мужчина выступал в качестве неофициального представителя правительства в социальных сетях.

Но, по словам высокопоставленного члена парламента от Народной лиги, он не желает политической карьеры и предпочитает оставаться в Соединенных Штатах со своей американской семьей.

По некоторым данным, лидер страны может сделать ставку на дочерей.

Основатель Бангладеш, отец Шейх Хасины Шейх Муджибур Рахман, был убит в 1975 году в результате военного переворота офицерами, которые также убили ее мать, трех братьев и других членов семьи нынешнего премьера.

Две его дочери - Шейх Хасина и ее младшая сестра Шейх Рехана, которой сейчас 68 лет, _ в то время находились за границей.