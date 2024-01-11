Преемственность премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины под большим вопросом

17:31 2024-01-11
Преемственность премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины под большим вопросом

Сегодня ей 81 год, но она намерена в пятый раз отбыть свой пятилетний срок во власти, оппозиция это не признает.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина приняла присягу после победы на пятом сроке на выборах, которые укрепили ее власть в стране.

Ее партия Народная лига получила более трех четвертей мест в парламенте в результате голосования. Оппозиция эти результаты не признала и считает "фиктивными".

Сегодня премьеру 81 год, но она намерена отбыть пятилетний срок. В коридорах власти эта тема остается табуированной.

По мнению Пьера Пракаша из Международной кризисной группы, влияние госпожи Хасины с 1981 года на партию, соучредителем которой был ее отец, "сдерживало рост молодых компетентных лидеров".

Вместе с другими наблюдателями он считает маловероятным, что Хасина найдет преемника за пределами своей семьи. Три члена этой семьи считаются наиболее вероятными избранниками.

Старший сын Шейх Хасины Саджиб Вазед Джой в возрасте 52 лет руководил расширением интернет-услуг в Бангладеш и до ноября был цифровым советником своей матери. Мужчина выступал в качестве неофициального представителя правительства в социальных сетях.

Но, по словам высокопоставленного члена парламента от Народной лиги, он не желает политической карьеры и предпочитает оставаться в Соединенных Штатах со своей американской семьей.

По некоторым данным, лидер страны может сделать ставку на дочерей.

Основатель Бангладеш, отец Шейх Хасины Шейх Муджибур Рахман, был убит в 1975 году в результате военного переворота офицерами, которые также убили ее мать, трех братьев и других членов семьи нынешнего премьера.

Две его дочери - Шейх Хасина и ее младшая сестра Шейх Рехана, которой сейчас 68 лет, _ в то время находились за границей.

Наталья Гончарова
20:13

Наталья Гончарова

Милявской грозит штраф из-за наличия у нее израильского паспорта

Милявской грозит штраф из-за наличия у нее израильского паспорта

Руководитель ФБПК Виталий Бородин обратился в прокуратуру с требованием организовать проверку Лолиты Милявской на предмет уведомления правоохранительных органов о наличии у нее израильского гражданства.
Наталья Гончарова
19:59

Наталья Гончарова

Сотникова стала членом жюри нового сезона Битвы экстрасенсов

Сотникова стала членом жюри нового сезона Битвы экстрасенсов

В грядущую субботу, 13 января, в эфир ТНТ будет выходить новый сезон шоу "Экстрасенсы. Реванш".
Наталья Гончарова
19:38

Наталья Гончарова

Ученые выяснили, что любовь действительно со временем угасает

Ученые выяснили, что любовь действительно со временем угасает

Опрос прошел среди 3900 человек, среди которых есть те, кто состоит в длительных отношениях (20 лет и более) и в не очень (2 года).
Наталья Гончарова
19:15

Наталья Гончарова

Товарищество собственников жилья Санкт-Петербурга подало на Волочкову в суд

Товарищество собственников жилья Санкт-Петербурга подало на Волочкову в суд

Речь идет о Питерском товариществе собственников жилья по Итальянской улице, дом 4, члены которого требуют от Анастасии Волочковой выплаты судебных издержек.
Светлана Игнатьева
18:52

Светлана Игнатьева

ЮАР подал в суд ООН на Израиль за его действия в Газе

ЮАР подал в суд ООН на Израиль за его действия в Газе

Южная Африка расценивает его, как геноцид в отношении палестинцев, рассмотрение дела может продлиться несколько лет.
Наталья Гончарова
18:32

Наталья Гончарова

Никоненко жестко прошелся по раскаявшимся Киркорову и Лолите

Никоненко жестко прошелся по раскаявшимся Киркорову и Лолите

Актер Сергей Никоненко не оценил извинений Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской после их участия в "голой" вечеринке блогера Насти Ивлеевой.
Наталья Гончарова
18:21

Наталья Гончарова

Основатель журнала Eva.ru Владимир Волошин с женой и сыном разбился в ДТП

Основатель журнала Eva.ru Владимир Волошин с женой и сыном разбился в ДТП

Известно, что массовая авария произошла в понедельник, 8 января на трассе М-11 (Санкт-Петербург - Москва).
article_image 18:24

В США протестируют новый вид смертной казни на убийце жены священника

Американского киллера Кеннета Юджина Смита, совершившего убийство супруги пастора 35 лет назад, наконец настигнет правосудие.

article_image 16:58

В Алабаме могут провести первую в стране казнь с использованием газообразного азота

В конце этого месяца в Алабаме будет разрешено казнить заключенного газообразным азотом, постановил федеральный судья в среду.

article_image 16:31

В США преобладает новый вариант COVID: узнайте об этих симптомах

В Соединенных Штатах растет число заразных, быстро распространяющихся новых разновидностей COVID-19 под названием JN.1.