Птаха сообщил о многолетнем конфликте с Бьянкой

Давид Нуриев (Птаха) рассказал, что между ним и Татьяной Липницкой (Бьянкой) произошло недоразумение.
Певец считал, что коллега обиделась на него, а та то же самое думала о нем.
Рэпер назвал историю сложной, сокрушаясь, что много лет пропущено, когда можно было выпустить кучу крутых совместных треков.
Не общались Бьянка и Птаха с 2012 году после выхода совместной композиции "Дымом в облаках".
Сейчас артисты снова хотят сотрудничать. Рэп-исполнитель убежден, что следующая песня будет лучше прежней, так как "Бьянка не умеет делать плохо".
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