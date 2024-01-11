Олигарх Пейсахов, который был должен Кобзону огромные деньги, вышел из тюрьмы и покинул РФ

Вагиф Пейсахов остался должен 25 000 000 USD, но при этом после выхода на свободу улетел в Израиль.

Известно, что Пейсахов и Иосиф Кобзон познакомились в 90-е годы и тесно контактировали.

В 2013 году олигарх занял целых 25 000 000 у.е. у исполнителя для расширения бизнеса по торговле одеждой.

Поначалу предприниматель исправно выплачивал долг частями, но позднее задержал несколько выплат. Следующая задержка стоила Пейсахову ареста и обвинения в мошенничестве.