Основатель журнала Eva.ru Владимир Волошин с женой и сыном разбился в ДТП

На сайте онлайн-журнала Eva.Ru сообщается, что редакция издания прощается с Владимиром Волошиным, погибшим в автомобильной аварии при возвращении с семьёй из Питера в российскую столицу.

Погиб сам Волошин, его жена и один из сыновей. Второй наследник покойных выжил.

Известно, что опеку над мальчиком оформит его бабушка.

Владимир Волошин известен как создатель и руководитель проектов Doktor.Ru, Mama.Ru, Eva.Ru.