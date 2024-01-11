Основатель журнала Eva.ru Владимир Волошин с женой и сыном разбился в ДТП

На сайте онлайн-журнала Eva.Ru сообщается, что редакция издания прощается с Владимиром Волошиным, погибшим в автомобильной аварии при возвращении с семьёй из Питера в российскую столицу.
Погиб сам Волошин, его жена и один из сыновей. Второй наследник покойных выжил.
Известно, что опеку над мальчиком оформит его бабушка.
Владимир Волошин известен как создатель и руководитель проектов Doktor.Ru, Mama.Ru, Eva.Ru.
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