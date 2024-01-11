Никоненко жестко прошелся по раскаявшимся Киркорову и Лолите

18:32 2024-01-11
Никоненко жестко прошелся по раскаявшимся Киркорову и Лолите

Актер Сергей Никоненко не оценил извинений Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской после их участия в "голой" вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

Сергей Никоненко заявил, что не верит ни единому слову Лолиты Милявской и Филиппа Киркорова, когда те извиняются за участие в скандальном мероприятии.

Сергей Петрович отметил, что рад тому, что есть люди, которые разделяют его позицию по поводу провинившихся звезд.

Никоненко не забыл высказаться относительно слез Милявской, отметив, что понятно, почему она рыдала на камеру, ведь очутиться в таком положении врагу не пожелаешь.

Актер отметил, что очень хочет забыть об этих артистах и не видеть-не слышать их до конца жизни.

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