ЮАР подал в суд ООН на Израиль за его действия в Газе

ЮАР обвинила Израиль в геноциде против палестинцев и обратилась в высший суд ООН. Израиль эти обвинения категорически опроверг, сообщает yahoo.com.

Южноафриканские юристы заявили во время вступительных прений, что последняя война в Газе является частью десятилетнего угнетения палестинцев Израилем.

Южная Африка хочет заставить Израиль прекратить свою военную кампанию в Газе, в ходе которой, по данным министерства здравоохранения ХАМАСа, погибло более 23 000 человек..

Ничто не остановит страдания, кроме приказа этого суда, - сказала южноафриканский юрист Адила Хассим судьям и аудитории в зале суда.

Израиль при этом заявил, что сражается в секторе Газа с жестоким врагом, который совершил самое смертоносное нападение на его территорию, унесшее жизни более 1200 человек.

Израиль заявил, что следует международному праву и делает все возможное, чтобы избежать причинения вреда гражданскому населению. Он обвиняет ХАМАС в высоких потерях, заявляя, что его враг внедряется в жилые районы.

Южная Африка эти аргументы не принимает, настаивая, что Израиль совершил геноцид намеренно.

Масштабы разрушений в Газе, нападения на семейные дома и гражданских лиц - то, что война является войной против детей, ясно показывает, что намерения геноцида претворяются в жизнь. Четко сформулированным намерением является уничтожение жизни палестинцев, - сказал адвокат Тембека Нгкукайтоби.

В преддверии судебного разбирательства сотни произраильских протестующих прошли маршем рядом со зданием суда с плакатами с надписью “Верните их домой”, имея в виду удерживаемых ХАМАСОМ заложников, захваченных в момент нападения на Израиль 7 октября.

Одним из израильских протестующих у здания суда был 42-летний Майкл Неви, чей брат был похищен ХАМАСОМ. Он заявил:

Люди говорят о том, что делает Израиль, но ХАМАС совершает преступления против человечности каждый день.

На отдельной демонстрации неподалеку пропалестинские протестующие размахивали флагами с надписями "Покончим с израильским апартеидом, освободим Палестину” и скандировали:

Преступник Нетаньяху, немедленно прекратите огонь!

Правящая партия ЮАР, Африканский национальный конгресс, давно сравнивает политику Израиля в Газе и на Западном берегу с ее собственной историей при режиме апартеида правления белого меньшинства, которое ограничивало большинство чернокожих “родными землями” до 1994 года.

Рассмотрение дела, скорее всего, продлится годы. Адвокаты Израиля выступят в суде в пятницу.