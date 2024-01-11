Товарищество собственников жилья Санкт-Петербурга подало на Волочкову в суд

Известно, что иск против Анастасии Волочковой зарегистрирован судом 14 декабря минувшего года, а само разбирательство по поводу назначено на 2 февраля.

Ранее сообщалось, что судебные приставы намерены взыскать с балерины почти 60 000 российских рублей.

Производству в отношении ИП звезды сцены дан ход 27 ноября 2023 года. Долг Волочковой - 57 195 рублей.

Напомним, что на новогодние каникулы Волочкова отправилась на Мальдивы. За 10 дней проживания на вилле в райском уголке она отдала 1 200 000 российских рублей.