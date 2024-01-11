Сотникова стала членом жюри нового сезона Битвы экстрасенсов

В качестве ведущего проекта "Экстрасенсы. Реванш" будет выступать актер Марат Башаров, в состав судей вошли иллюзионист Илья Ларионов, экс-участники шоу Виктория Райдос и Александр Шепс и популярная актриса Вера Сотникова.

Продюсеры программы убеждены, что Райдос и Шепс – самые сильные экстрасенсы.

У зрителей другое мнение на этот счет. Так, Шепс даже не вышел в финал последнего сезона. Виктория Райдос же в финал попала, но заняла только третье место.

Теперь же Виктория и Александр будут выбирать самого сильного экстрасенса текущего сезона в обществе иллюзиониста Ларина и актрисы Сотниковой.