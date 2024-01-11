Милявской грозит штраф из-за наличия у нее израильского паспорта

Виталий Бородин обратил внимание, что по закону РФ Лолита Милявская обязана была уведомить органы МВД о том, что у нее имеется гражданство другого государства.
Если она не сделала этого, то должна быть наказать по статье 330.2 УК РФ "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства".
Примечательно, что сама певица давно сообщила, что у нее двойное гражданство.
Она рассказала, что получила израильский паспорт благодаря своему отцу, которого из Украины выгнали в 1974 году, а дочери "дали второе гражданство по месту захоронения" родителя.
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