Милявской грозит штраф из-за наличия у нее израильского паспорта

Виталий Бородин обратил внимание, что по закону РФ Лолита Милявская обязана была уведомить органы МВД о том, что у нее имеется гражданство другого государства.

Если она не сделала этого, то должна быть наказать по статье 330.2 УК РФ "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства".

Примечательно, что сама певица давно сообщила, что у нее двойное гражданство.

Она рассказала, что получила израильский паспорт благодаря своему отцу, которого из Украины выгнали в 1974 году, а дочери "дали второе гражданство по месту захоронения" родителя.