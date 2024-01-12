В Петербурге отменили концерт Ваенги

Концерт российской певицы Елены Ваенги отменен в Санкт-Петербурге. Звезда и вся ее семья заболели тяжелой формой гриппа и недуг не позволяет ей выйти на сцену.
Об этом сообщает utro.ru со ссылкой на личный блог певицы.
Приношу извинения за неудобства. Так гриппом я еще никогда не болела … ужас, - посетовала Ваенга.
Выступление певицы в Санкт-Петербурге должно было пройти 13 января, но его перенесли на февраль.
Недуг настиг исполнительницу в начале 2024 года, и она все праздники провела на больничном.
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